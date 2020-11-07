Kahraman kurtarma ekiplerimiz

Sevgili okuyucularım, 2020 yılının hayat konuşmalarında sıkça rastladığımız “Organliklik” kelimesine takılıp kalırken, kırılan tüm değerlere nazire edercesine, bugünlerde bizlere umut vaat eden latifeler olmalı diye düşünüyorum. Hakikaten İzmir'de çok ağır 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Günlerce ekran başında küçük yavrularımızın, mucize kurtarılışlarına sevinç gözyaşları ile tanıklık yaptık. Gerçekten çok zor bir haftayı geride bıraktık. Kahraman AFAD kurtarma ekiplerine ne kadar şükranlarımızı iletsek azdır. Büyük bir özveri ile 24 saat çalışıp onlarca canı hayata geri gönderdiler. Yine anladık ki hayat bir pamuk ipliği… Misafir olduğumuz dünyada, hoş bir sedanın öncüsü dinginlik ise aranılan hayatın majörü, katma değerinden yoksun olsa bile yılmamalıyız. Ağaçların ağladığı yağmur taneciklerinin süzüldüğü, bir dünya bizim için makbul kalacaktır. Yeryüzünde tüm hümanizm karşıtı handikaplar yenemeyecektir asıl olan gerçek duyguları… Spor ekranında sanırım geçtiğimiz hafta yüreğimize su serpen bir konu ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir takımımızın en önemli kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 3 puan almasıydı. Ülkemizin 400'e yakın en çok film çeviren çok saygıdeğer oyuncusu Suzan Avcı'nın kendisi gibi oyuncu kızı Binnaz Avcı Tünaş “O kadar da değil'' isimli mükemmel bir kitap çıkardı. Dürüst kişiliğini yaşanmış hikayelere aktaran ve tüm gerçekleri kitabında kare kare anlatan Binnaz Avcı Tünaş, bu hafta ekranlardan verdiği mesajlar, gerçekten örf adet gelenek göreneklerimizin doğrultusunda takdire Şayandı. Ekranlarımızın bu tarz güzel sözlerle yüzde yüz doldurulması dileklerini taşırken kitabı yayına sokan yayın evi sahibi Vedat Bayrak'a da tebriklerimizi yolluyoruz. Ekranlarımızın rotasında mutlak suretle edebiyat programları olmalı. Malların, mülklerin, şöhretlerin geçici duyguların ise kalıcı olduğu dünyada, sevgi ile kalın…