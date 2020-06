Aydınlık kaynağımız Atatürk

SÖZCÜ' nün başlığında can ATATÜRK güneşi, ay yıldızla birlikte yoktur dünyada eşi

Hepimizin her zaman övünçle anmamız gereken ATATÜRK'ümüzün değerini bilmeyenlerin değişik nedenler ve küçültücü bahanelerle O'na olumsuz yaklaşımlarını da ibretle izliyoruz. Dünyanın her yanında, her yöresinde büyük bir saygı ve sevgiyle adından söz edilen, büstleri, fotoğrafları ve heykelleriyle içimizi her zaman sıcak tutan, bize övünme, onur ve gurur duyma mutluluklarını yaşatan bir lidere karşı olumsuz tutum ve davranışları olanların utanmadan sürdürdükleri karşıtlık kendi ruh ve beyin kararlarının belirtisidir.

En olumsuz koşulları göğüsleyerek, değişik türdeki tüm güçlükleri yenerek yurdu ve ulusu kurtarıp çağın beğeniyle karşıladığı cumhuriyeti kurarak büyük başarılara imza atan ATATÜRK, Türk Ulusu'nun üstün niteliklerini temsil eden benzersiz ve eşsiz kişiliğiyle hepimizin kıvanç duyduğu ölümsüz büyüğümüzdür. Siyasal çıkarları için ödünler verip insanlık dışı yollara başvurarak, kötüleri kullanıp kötülükleri sergileyerek aşağılık savlar ileri süren ve değerlerimizi kurutup çürüten siyasal yobazları nefretle kınıyoruz.

Şu uyarıyı önemle vurgulamayı görev sayıyorum: BOŞUNA UĞRAŞMAYIN. NE ATATÜRK' ÜN YIKTIKLARINI GERİ GETİREBİLİRSİNİZ NE DE YAPTIKLARINI YIKABİLİRSİNİZ.

Yönetimden yaşamın her alanına ve her dalına uzanan siyasal ayrımcılığın olumsuzlukları toplumsal barışın, ulusal dayanışmayı da etkilemektedir. Sağlık sorunları nedeniyle sokaklarda tutuklu, evlerimizde özgür olduğumuz bu günlerde partizanlığın yaralarının bir an önce giderilip yapımızın iyileşmesini, güçlenmesini diliyoruz.

Salgın yüzünden başta eğitim kurumlarının, devlet örgütlerinin, iş yerlerinin, toplum alanlarının, bahçe ve parklarla özellikle yolların ve taşıtların sıkıdüzen içinde olmasının bunaltıcı ortamında ilişkilerin de yara aldığı görülmektedir. Hastalık ziyaretleri bile yapılamamış, iş yerlerinin kapalı olması kimi gereksinimlerin ve grevlerin yerine getirilmesini engellemiştir. Sağlık en önde gelen güç ve dayanaktır. Yaşamın temeli sağlıktır. Yaşamı anlamlı ve değerli kılan da kendine değil topluma kazandırdıklarıdır.