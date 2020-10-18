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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Yüz yüze eğitimde ilk ders

18 Ekim 2020
YazarlarYılmaz Özdil

Fahrettin parmak kaldırır.

– Söyle Fahrettin.

– Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz.

Otur Fahrettin.

Sıfır.

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