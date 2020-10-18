Yüz yüze eğitimde ilk ders

Fahrettin parmak kaldırır.. &#8211; Söyle Fahrettin.. &#8211; Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz.. ★. Otur Fahrettin.. Sıfır.. aip2('pageType', 'article', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/yuz-yuze-egitimde-ilk-ders-6086107'); aip2('pageCategory', 'yazarlar-Yılmaz Özdil', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/yuz-yuze-egitimde-ilk-ders-6086107');aip2('newsArticle', {"identifier":6086107,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/yuz-yuze-egitimde-ilk-ders-6086107/","headline":"Yu00fcz yu00fcze eu011fitimde ilk ders","articleBody":"","articleSection":"Yu0131lmaz u00d6zdil","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/17/iecrop/yilmaz-ozdil-son-1_16_9_1602975462.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-10-18 05:00:09","datePublished":"2020-10-18 05:00:09","dateModified":"2020-10-18 01:58:17","info":"{"seo_news":"false"}"}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/yuz-yuze-egitimde-ilk-ders-6086107/');