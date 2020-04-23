Beyaz çikolatalı profiterol tarifi için: Malzemeler

Hamuru için;

7 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şekeri

1 su bardağı su

1 su bardağı unu ilave ediyoruz

3 yumurta

Kreması için;

2,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı unu

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 paket çiğ krema

1 paket vanilya.

Çikolata sosu için;

1 paket krema

1 paket beyaz çikolata

1 çay kaşığı rende muskat

1 çay kaşığı tarçın

Özel notlar

Pudinginizi yaparken tencereye uygun bir çırpma teli ile sürekli karıştırmak gerekiyor. Aksi halde bitter çikolata dibe çöker ve tencerenin dibi tutabilir.

Beyaz çikolatalı profiterol tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Şu hamurunu hazırlamak için bir tencereye su, tereyağı ve tuzu karıştıralım. Iyice toplandıktan sonr altını kapatıp soğuması için dinlendirelim. Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek kırıp mikser ile karıştırıyoruz. Asla hepsini bir anda koymayalım. İyice hamurun yumurtayı çektiğinden emin olduktan sonra diğer yumurtayı ekleyelim. Daha sonra kaşık yada krema poşeti yardımı ile ceviz büyüklüğünde toplar yapıp fırın tepsisine dizelim. 180 derecede 20-25 dakika arasında rengini kontrol ederek çıkartabilirsiniz. Fırınlama süresinde sakın fırın kapağını açmayınız. Yanlışlıkla açarsanız profiterol toplarının bir anda söneceğini göreceksiniz maalesef.

Adım 2:

Kreması için un ve tereyağını pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonra içine çiğ krema ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri ekliyoruz. En son çiğ krema ve vanilyasını ekleyip soğuması için dinlendiriyoruz.

Adım 3:

1 paket krema içine beyaz çikolatayı eritiyoruz. Ben içine çok az muskat ve tarçın da ekliyorum.

Sonrasında hepinize, evgurmesi’nden afiyet olsun…