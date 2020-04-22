Çikolatalı muffin tarifi için: Malzemeler

2 subardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

3 adet olgun muz

1 çay bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nişasta

Özel notlar

Muffinlerinizi fırınlarken fırın kapağını açmamanız gerekiyor, güzelce kabarması için. Içinde muz olduğu için 2-3 gün içinde tüketmenizi tavsiye ederiz.

Çikolatalı muffin tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Tereyağını tavada eritirken içine tarçını da ekleyip ateşten alıyoruz. İçine ezilmiş muzu, nişastayı ve pekmezi ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Adım 2:

Un , karbonat ve kabartma tozunu karıştırdıktan sonra muzlu karışım ile birlikte spatula ile havaşça karıştıralım. 180 derecede 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…