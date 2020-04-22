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Çikolatalı muffin tarifi

Hem çikolata hem muz yemek isteyen ama aynı zamanda şekersiz tatlılara bakanlar için. Içinde hiç şeker olmadığına inanamayacaksınız!

Ev Gurmesi
18:14 -
Haberler Yemek Tarifleri
Çikolatalı muffin tarifi

Çikolatalı muffin tarifi için: Malzemeler

  • 2 subardağı un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 adet olgun muz
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Özel notlar

Muffinlerinizi fırınlarken fırın kapağını açmamanız gerekiyor, güzelce kabarması için. Içinde muz olduğu için 2-3 gün içinde tüketmenizi tavsiye ederiz.

Çikolatalı muffin tarifi için: Adımlar

Adım 1:
Tereyağını tavada eritirken içine tarçını da ekleyip ateşten alıyoruz. İçine ezilmiş muzu, nişastayı ve pekmezi ekleyip iyice karıştırıyoruz.

Adım 2:
Un , karbonat ve kabartma tozunu karıştırdıktan sonra muzlu karışım ile birlikte spatula ile havaşça karıştıralım. 180 derecede 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

tatlılar
Son güncelleme: 18:15 22.04.2020
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