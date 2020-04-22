Çikolatalı muffin tarifi

Muffinlerinizi fırınlarken fırın kapağını açmamanız gerekiyor, güzelce kabarması için. Içinde muz olduğu için 2-3 gün içinde tüketmenizi tavsiye ederiz.
Adım 1:
Tereyağını tavada eritirken içine tarçını da ekleyip ateşten alıyoruz. İçine ezilmiş muzu, nişastayı ve pekmezi ekleyip iyice karıştırıyoruz.
Adım 2:
Un , karbonat ve kabartma tozunu karıştırdıktan sonra muzlu karışım ile birlikte spatula ile havaşça karıştıralım. 180 derecede 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…