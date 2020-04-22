Peynirli yaprak dolması tarifi

Peynirli yaprak dolması: Malzemeler

10-12 adet taze asma yaprağı

1 su bardağı lor peyniri

Zeytinyağı

Çörek otu

Limon

Özel Notlar

Tarifi hem salamura hem çiğ halinde asma yaprağı ile denedim. Çiğden olduğu zaman ve iyi bir soğuk sıkım zeytinyağı ile tadına inanamazsınız. Üstelik sunumu da çok şık oluyor.

Peynirli yaprak dolması: Tarif

Adım 1:

Asma yapraklarını kaynar suyun içinde 1' er dakika kadar bekletip zeytinyağı ile harmanlayalım.

Adım 2:

Tıpkı dolma yapar gibi lor ve çörek otunu karıştırıp bu harç ile saralım. Yüksek ateşte kızmış ızgara döküm tavada altını ve üstünü 2' şer dakika ızgaralayalım. Üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…