Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Peynirli yaprak dolması tarifi

Çok az malzeme ile unutulmayacak bir başlangıç hazırlayabilirsiniz. Kimi davet edip başlangıç olarak servis ettiysem her zaman tam puan kazandırdı bana. Üstelik biz bazen bunu yanında sade bir salata ile öğün olarak bile tüketiyoruz.

Ev Gurmesi
15:15 -
Haberler Yemek Tarifleri
Peynirli yaprak dolması tarifi

Peynirli yaprak dolması: Malzemeler

  • 10-12 adet taze asma yaprağı
  • 1 su bardağı lor peyniri
  • Zeytinyağı
  • Çörek otu
  • Limon

Özel Notlar

Tarifi hem salamura hem çiğ halinde asma yaprağı ile denedim. Çiğden olduğu zaman ve iyi bir soğuk sıkım zeytinyağı ile tadına inanamazsınız. Üstelik sunumu da çok şık oluyor.

Peynirli yaprak dolması: Tarif

Adım 1:
Asma yapraklarını kaynar suyun içinde 1' er dakika kadar bekletip zeytinyağı ile harmanlayalım.

Adım 2:
Tıpkı dolma yapar gibi lor ve çörek otunu karıştırıp bu harç ile saralım. Yüksek ateşte kızmış ızgara döküm tavada altını ve üstünü 2' şer dakika ızgaralayalım. Üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

atıştırmalıklar zeytinyağı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more