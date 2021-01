21. yüzyılda inanılmaz olay! Öğretmen anne baba çocuklarını tanrılar için kurban etti

Çok tanrılı Hinduizm dinine mensup insanların çoğunlukta olduğu Hindistan'da her yıl ‘tanrılara adanan' cinayetler dikkat çekiyor. 1 milyarı aşkın nüfusu olan ülkede genellikle eğitim seviyesi düşük kesimler arasında kurban verme cinayetleri yaygın olsa da son örnek şok etkisi yarattı.

Profesör bir baba ile matematik öğretmeni bir anne 27 ve 22 yaşındaki kızlarını dini bir ritüel için katletti. Olay şöyle yaşandı…

25 Ocak pazar gecesi saat 20:00 sularında Hindistan'ın güneyindeki Andrha Paresh bölgesinde yaşayan Padmaja ve Purushottam Naidu'nun evinden çığlık sesleri yükselmeye başladı.

ÜÇ BAŞLI BİR MIZRAK

Komşular polise haber verirken polisi dans edip şarkı söyleyen bir kadın karşıladı. Evin halinde bir terslik olduğunu sezen polis odaları kolaçan ederken iki cansız ve çıplak halde bulunan genç kadın bedeni ile karşılaştı.

27 yaşında orman bilimleri enstitüsünde çalışan Alekyha ve 22 yaşında müzik eğitimi alan Sai Divya'nın bedenlerine ulaşıldı. Polis hemen cesetlerin çiftin çocukları olduğunu anladı.

Genç kadınların üç başlı bir mızrak ile anne ve babaları tarafından saldırıya uğradıkları ardından da dambıllar ile vücutlarının ezildiği ortaya çıktı.

POLİSTEN 24 SAAT SÜRE İSTEDİ

Polis olayı göz açıp kapayıncaya kadar çözerken anne Padmaja Naidu doğa üstü güçlere sahip olduğunu söyleyerek polisten 24 saat izin istedi ve bu süre içerisinde çocuklarının dirileceğini belirtti. Deli saçması bu ifadeler karşısında afallayan polis kadının talebini reddedince Padmaja Naidu polislere sert çıktı ve evi basarak ayini yarıda bıraktırdıklarını ve evin kapısını açarak iblisleri eve aldıklarını söyledi.

Padmaja aynı zamanda polislere kendisinin Covid-19 virüsünün vücut bulmuş hali olduğunu söyledi. Tutuklama işlemleri sırasında virüsün kendisi olduğunu iddia ederek test olmak da istemedi.

CİNAYETLERİ NEDEN İŞLEDİLER?

Dedektif Ravi Chary'nin verdiği bilgilere göre çift hala şok ve travma içinde olduğu için polis tarafından sorgulanamıyor. Çift üzerinde çalışan Psikiyatrist Dr. Rahdika annenin soruları hiçbir şekilde yanıtlamadığını baba Purushottam'ın ise çocuklarının Hindu tanrısı Şiva'nın formları olduğunu ve yeniden dirileceklerini iddia ediyor.

Polisin anneden zorla aldığı bir kaç kelimeye göre Padmaja küçük olan kızının kafasında kötülük olduğunu söyledi ve kafasındaki kötülükleri çıkarmak için kafatasını açmaya çalıştıklarını anlattı.

EVİMİZ ‘MUCİZELER EVİ’

Polis raporuna göre ebeveynler ağızlarından çıkan her söze inanıyor gibiler ve rol yaptıkları düşünülmüyor. Polis sorgusu sırasında ender konuşan anne Padmaja evlerini ‘mucizeler evi' olarak tanımlıyor ve canlarına kıydıkları kızlarının yeniden dirilmelerini bekliyor.

Komşulardan alınan bilgilere göre aile batıl inançlara sahip olması ile tanınıyordu. Çift Mehar Baba, Sai Baba, Rajaneesh ve Osho gibi tanrıların takipçisiydi. Aynı zamanda sıklıkla tapınak ziyaretleri de yapıyorlardı.

Anne ve babanın çalıştığı eğitim kurumlarındaki kişiler ise dışarıdan sakin görünüşlü kişiler olduklarını ve cinayet işleyecek tiplere benzemediklerini aktardılar. Anne Padmaja’nın okulunda çalışan biri, “25 yıldır onu tanırım bunu yapmış olabileceğine inanmıyorum” derken kadının bir akrabası ise, “Makul insanlardı. Covid konusunda gayet dikkatlilerdi örneğin. Dindar insanlardı ama aşırı bir şey yoktu” ifadesinde bulundu.

Cinayetlerin ardından Hindistan medyasında yer alan ayrıntılara göre vefat eden kızlardan birinin de radikal dini inançlara sahip olabileceği ve kendini ‘tanrı’ yerine koyduğu ifade ediliyor. Soruşturmaya yakın kaynaklardan biri, “Kızlardan birinin kafasındaki kötülüklerden kurtulmak için ailesinden kendilerini öldürmelerini istemiş olabilirler. Ama doğa üstü güçleri olduğu için öleceklerini düşünmüyorlardı” diyor.

Hindistan tanrılar adına cinayet işlenmesine alışık bir ülke. Geçen yıl yine başka bir tanrı olan Dunga için 9-12 yaşındaki çocukları kurban ediliyordu.

Kaynaklar: Times of India, The News Minute, Vice, The Indian Express