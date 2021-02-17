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AB 200 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Avrupa Birliği, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşıdan 200 milyon doz daha satın aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:48, 17/02/2021
Haberler Dünya
AB 200 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Dünya genelinde 110 milyonu geçen vaka sayılarıyla küresel bir sağlık krizine dönüşen corona virüsü salgınına yönelik ülkelerin aşılama çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Avrupa Birliği’nin (AB), ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşıdan 200 milyon doz daha satın aldığı duyuruldu.

İKİNCİ ÇEYREKTE DAĞITILACAK

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşma ile kararlaştırılan 300 milyon doza ek olarak AB’ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği kaydedildi. AB'nin aldığı 200 milyon doz aşının 75 milyon dozunun yılın ikinci çeyreğinde AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.

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