ABD kara teslim: 21 can kaybı… 4 milyon kişi elektriksiz

Corona virüsü salgınında en ağır yarayı alan ülke olan ABD, son günlerde soğuk hava dalgası ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Ülkenin Texas, Louisiana, Kentucky, Missouri, Michigan, Nebraska ve Mississippi gibi eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

1990’lı yıllardan bu yana en ‘aktif’ kar yağışı olduğu belirtilirken, hava sıcaklıkları da rekor kırdı. Nebraska’ya bağlı Lincoln’de dereceler eksi 31’i gösterdi. Aşırı soğuklar nedeniyle şimdiye dek 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Oklahoma Üniversitesi’nden Meteoroloji Profesörü Jason Furtado, “Şu an tarihi bir olay yaşanıyor” sözleriyle yaşananları özetledi.

Karın en çok etkilediği eyaletlerin başını Texas çekiyor. Kötü hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği açıklandı. ABD Başkanı Biden, Texas için acil durum ilan edilmesini onayladı. Yardımların da yolda olduğunu duyurdu.

Yetkililer zehirlenmelere karşı da uyarılarda bulundu. Gazla çalışan ısıtıcı ve mangalların tehlikelere yol açabileceği ifade edilirken, ev içinde yakılmaması gerektiği vurgulandı. Hava tahminlerine göre soğuk hava ve kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.