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ABD kara teslim: 21 can kaybı… 4 milyon kişi elektriksiz

ABD corona virüsünden sonra şimdi de soğuk hava dalgası ve karla mücadele ediyor. Ülke genelinde 21 kişi hayatını kaybederken, Texas'ta 4 milyon kişiye elektrik verilemiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:43, 17/02/2021
Haberler Dünya
ABD kara teslim: 21 can kaybı… 4 milyon kişi elektriksiz

Corona virüsü salgınında en ağır yarayı alan ülke olan ABD, son günlerde soğuk hava dalgası ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Ülkenin Texas, Louisiana, Kentucky, Missouri, Michigan, Nebraska ve Mississippi gibi eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Mississippi’de kar yağışı nedeniyle kapanan otoyol.

1990’lı yıllardan bu yana en ‘aktif’ kar yağışı olduğu belirtilirken, hava sıcaklıkları da rekor kırdı. Nebraska’ya bağlı Lincoln’de dereceler eksi 31’i gösterdi. Aşırı soğuklar nedeniyle şimdiye dek 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Oklahoma Üniversitesi’nden Meteoroloji Profesörü Jason Furtado, “Şu an tarihi bir olay yaşanıyor” sözleriyle yaşananları özetledi.

Detroit’te bir kargocu aracını kurtarmaya çalışıyor.

Karın en çok etkilediği eyaletlerin başını Texas çekiyor. Kötü hava şartları nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği açıklandı. ABD Başkanı Biden, Texas için acil durum ilan edilmesini onayladı. Yardımların da yolda olduğunu duyurdu.

Ohio’da fırsat bu fırsat diyerek iglo yapmaya çalışan bir kişi.

Yetkililer zehirlenmelere karşı da uyarılarda bulundu. Gazla çalışan ısıtıcı ve mangalların tehlikelere yol açabileceği ifade edilirken, ev içinde yakılmaması gerektiği vurgulandı. Hava tahminlerine göre soğuk hava ve kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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ABD Corona kar yağışı korona Meteoroloji Sağlık Van
Yayınlanma Tarihi:10:39,