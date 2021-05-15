Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD ve AP’den İsrail’e tepki: Şoke olduk

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail’e doğrudan ilettiklerini açıkladı. Associated Press (AP) Başkanı Gary Pruitt ise İsrail’in Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:52, 15/05/2021
HaberlerDünya
ABD ve AP’den İsrail’e tepki: Şoke olduk

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze’de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurmasına ABD'den tepki geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki saldırının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsrail'e doğrudan ilettik” dedi.

Foto: DHA

AP Başkanı Gary Pruitt ise saldırılara tepki göstererek, “İsrail ordusunun Gazze’deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini uzun zamandır biliyorlardı ve gazetecilerin orada olduğunu biliyorlardı” dedi.

Pruitt yaptığı açıklamada, “Bugün olanlardan sonra dünya, Gazze’de neler olup bittiği konusunda daha az bilgi sahibi olacak. Bu, inanılmaz derecede rahatsız edici bir olay” ifadelerini kullandı. AP’nin İsrail hükümetinden bilgi istediğini belirten Pruitt, daha fazlasını öğrenmek için ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Foto: DHA

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’den gelen haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef almış, kentteki ABD merkezli haber ajansı AP ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurmuştu. Saldırının ardından bina çökmüştü. Binanın saldırıdan önce boşaltıldığı açıklanmıştı.

İlginizi ÇekebilirPlajdaki İsrailliler sirenlerin ardından sığınaklara koştuPlajdaki İsrailliler sirenlerin ardından sığınaklara koştuİlginizi Çekebilirİsrail bu kez canlı yayında vurdu: Medya binası yerle bir olduİsrail bu kez canlı yayında vurdu: Medya binası yerle bir olduİlginizi Çekebilirİsrail'in gece boyu vurduğu Gazze'de yıkımın boyutu gün doğunca ortaya çıktıİsrail'in gece boyu vurduğu Gazze'de yıkımın boyutu gün doğunca ortaya çıktı
ABD beyaz Beyaz Saray canlı Dışişleri Bakanlığı Dünya Emniyet Gazze Haber İsrail Katar saldırı sosyal medya