ABD’de aşı olmayan yüzlerce sağlık çalışanı kovuldu

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen fakat görece hızlı bir aşılama süreci ile salgının etkilerini azaltmayı başaran ABD'de gündem aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları.

Aşı karşıtlığının halen mevcut olduğu ABD’de birçok hastane aşı olmayan sağlık personelini işten çıkarmaya başladı.

ABD’nin ünlü dergilerinden Forbes, son dönemde birçok eyalette farklı hastanelerden çok sayıda sağlık çalışanının “aşı olmadığı” gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurdu.

Dergiye konuşan ChristianaCare isimli kâr amacı gütmeyen hastanenin CEO’su Dr. Janice Nevin yaptığı paylaşımda yaklaşık 150 sağlık çalışanın işine son verildiğini açıkladı. Dr. Nevin, “Çalışanlar hastanenin aşı politikasına uygun harekete etmedi” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kuzey Carolina’da bulunan zincir hastane Novant Health Hastanesi de geçen hafta cuma gününe kadar olan “aşı olma tarihini” geçen ve aşı olmayı reddeden 175’ten fazla sağlık çalışanını görevden aldığını duyurdu. Şirket, aşı olanlar haricinde sadece tıbbi ya da dini gerekçelerle aşı olmayı reddeden personelinin çalışmaya devam ettiğini de açıkladı.

Forbes’a açıklama yapan New York’un en büyük sağlık kurumlarından Northwell de bir açıklama yayınladı. Northwell Hastanesi, kurumun aşı politikasına uymayan yaklaşık 20 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu. Bu kişilerin bazılarının klinik personel olduğunu açıklayan yetkililer başka bir açıklama yapmadı.

Öte yandan New York, Buffalo’daki Erie County Medical Center isimli sağlık merkezi de içerideki iş gücünün yüzde 7’sinin ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Kurum, aşı olmayı reddedenlerin ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer hastanenin yoğun bakım servisinde potansiyel bir personel sıkıntısı yaşanabileceğinin de altını çizdi.

BAZI EYALETLERDE İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ

ABD’nin çok okunan gazetelerinden USA Today’de yer alan haberde aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarının işsizlik maaşı alamayacağı da kaydedildi.

Şu an ABD’nin birçok eyaletinde sağlık çalışanlarının aşı olmasına zorunluluk getirildi. New York, Rhode Island, Maine, Oregon gibi eyaletlerde çalışabilmek için aşı olmak zorunlu. California, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Illinois gibi bölgelerde ise aşı olmayan sağlık personeli düzenli test yaptırarak işine devam edebiliyor.

