ABD’de aşıyı hızlandırma planı: Süpermarketler

Derleyen: Merthan Sümbelli

Covid-19 ile mücadelede aşıların geliştirilmesiyle birlikte birçok sorun da beraberinde geldi. Bunların en başında aşının tedarik edilmesi yer alıyor. Diğer bir sorunsa aşıların uygulanabilmesi için yeterli alanın oluşturulabilmesi. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD'de aralık ayında başlayan aşılama sürecinde hedef 2020 yılı sonuna kadar 20 milyon Amerikalıyı aşılamaktı. Ancak ABD yıl sonunda bu hedefin uzağında kalmıştı. Ciddi baskı altında olan sağlık sistemi, aşı karşıtlığı, aşı randevu sistemlerindeki karışıklık ve tedarik zincirindeki sıkışıklık bu hedeften uzak kalınmasında çok büyük rol oynadı.

AŞILAR ECZANE ZİNCİRLERİNDE BULUNDURULACAK

Aşı olmak isteyen Amerikalılar bazı bölgelerde hem aşı olmaması nedeniyle hem de yoğun talep nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gelecek aydan itibaren aşılama işlemlerini perakende eczane zincirlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ABD'nin dev perakende eczane zincirleri ve süpermarketler de devreye girdi. CVS Health, Walgreens, Walmart, Kroger gibi zincirler milyonlarca doz aşı yapabilmek için hazır olduklarını iletti. Bünyesinde 15 hastane bulunduran McLaren Health Care sağlık kuruluşunun Covid-19 aşı görev gücünün eş başkanı Bart Buxton, “Erişim noktalarımızı artırmamız gerekiyor.” dedi. Sağlık sisteminin aşılama çalışmalarını tek başına kaldıramayacağını ifade eden Buxton, “McLaren gibi sağlık sistemleri bunu kendi başlarına yapamaz.” açıklamasında bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ DE DAHİL SÜPERMARKETLERDEN İLAÇ ALABİLİYORLAR

Endüstrinin yöneticileri, Covid-19 aşılarının uygulanması sürecinde eczanelerin önemli bir rol oynayabileceği görüşünde. Yöneticilere göre, eczaneler her yaş grubunun rahat bir şekilde ilaç alabileceği şekilde konumlandırılmış durumda. Ayrıca her yaş grubundan Amerikalı hali hazırda süpermarketlerden veya eczanelerden ilaç alabiliyorlar. Aynı zamanda bu eczaneler, daha önce grip, zona ve diğer bulaşıcı hastalıklarda aşı sağlama konusunda tecrübeye de sahipler.

CVS ve Walgreens'in ABD'de toplamda 19 bin mağazası bulunuyor. Walmart, Kroger, Rite RAD ve Publix Super Markets toplamda 11 bin lokasyonda bulunuyorlar. Tüm şirketler aşılama çalışmalarında pay üstlendiklerinde ciddi bir yol kat edileceği gözler önüne seriliyor. Aynı zamanda CVS tek başına, eğer malzemeler sağlanabilirse, ayda 20 ila 25 milyon kişiyi aşılayabileceğini söylüyor. Walmart ise Ocak ayında, 10 ila 13 milyon kişiye aşı yapabileceğini belirtiyor.

BAŞKAN BIDEN İLK 100 GÜNÜNDE 100 MİLYON AŞI HEDEFİNİ KOYMUŞTU

Ocak ayında ABD başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, ilk yüz gününde 100 milyon aşı hedefini ortaya koymuştu. Ancak Başkan Biden, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu hedefin 150 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Eczane zincirleri ve eczaneleri olan perakendeciler, aşılama için insan gücüne ve yeterli alana sahip olduklarını belirtiyorlar. Aynı zamanda bu şirketler hali hazırda bazı bölgelerde bulunan yetkililere aşılama konusunda destek olduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca bu zincirler, büyük sorun oluşturan online randevu sistemlerine de çözüm olabilecek sistemlere de sahip olduklarının altını çiziyorlar.

İSTİHDAM İÇİN DE BİR FIRSAT OLABİLİR

Yeterli sisteme sahip olduklarını açıklayan şirketlerden Walgreens, aşılama çalışmaları için ABD genelinde yaklaşık 25 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı. Şirket şu anda bünyesinde 75 bin eczacı ve teknisyeni istihdam ediyor. Bünyesinde 34 bin eczacı ve 65 bin teknisyen bulunan CVS ise ek olarak kaç kişiyi istihdam edeceklerini açıklamadı.

EN BÜYÜK SORUN AŞI İÇİN NE ZAMAN SIRA GELECEĞİ

Bu şirketler için oluşabilecek sorunlardan biri, aşı olmak için sıranın ne zaman geleceğini bilmek isteyen vatandaşlar. Bazen aşı uygulama merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşabiliyor. Bu yoğunlukta sosyal mesafenin ihlal edilmesiyle birlikte virüsün yayılması için uygun ortam oluşuyor. Konuyla ilgili olarak CVS sözcüsü, “Nasıl aşı olunacağına dair kafa karışıklığını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

400’den fazla süpermarket ve yaklaşık 40 eczaneden oluşan bir kooperatif olan Associated Food Stores, personelinin aşıları nasıl raporlayacağı ve talepleri hızlı bir şekilde nasıl işleyeceği üzerinde çalışıyor. Şirketteki eczane operasyonlarını denetleyen Chris Sheard, zamanlamanın çalışmalarının odağında olduğunu söyledi. Sheard, eczanelerin sürekli olarak çalıştığını ve sosyal mesafenin sağlanabilmesi için aşı olacakların mutlaka randevu alması gerektiğini söylüyor.

Iowa merkezli bir süpermarket Hy-Vee, 16 bin metrekarelik aşılama merkezi için yerel bir üniversiteyle ortak bir çalışma yürütüyor. Şirketin Baş Sağlık Sorumlusu Aaron Wiese, çok daha büyük bir kapasiteye ihtiyaç olacağı görüşünde. Şirket bu ihtiyacı karşılamak için sıcaklık kontrolünün mevcut olduğu seraları kullanmayı planlıyor. Şirket ayrıca aşı olan vatandaşların bir süre bekleyebilecekleri ve muayene odası olarak kullanılabilecek olan karavanları da test etmeye başladı.

Yukarıdaki haberde yer alan bilgilerin önemli bir bölümü The Wall Street Journal’da Sharon Terlep ve Jaewon Kang imzasıyla çıkan Covid-19 Vaccines to Stress-Test Grocery Stores and Pharmacies (Marketler ve eczaneler için Covid-19 aşısı stres testi) isimli makaleden alınmıştır.