ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine kınama: Hiçbir yerde yeri yok

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ederken, dünyanın gözü bölgede yaşananlara çevrildi. Dünya kamuoyu ateşkes çağrıları yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalar ABD’nin tepkisini çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Erdoğan’ın ‘Yahudi karşıtı’ olarak nitelediği sözlerini kınayan bir açıklama yayınladı. Price açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi halkına karşı son dönemdeki anti-semitik yorumlarını güçlü bir şekilde kınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Türkiye’ye krizi bitirmek için ABD’yle birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz. Anti-semitik dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, anti-semitizmin her türlü şekliyle savaşmak için oldukça kararlı. Anti-semitizme eşlik eden şiddeti ve onu destekleyen yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara karşı gerçekler, nefret suçlarına karşı adaletle yanıt vermeliyiz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve İsrail arasındaki krize ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

– Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz.

– Her ne olursa olsun bize düşen görev, mazlumun yanında yer almak, onun hakkını hukukunu gözetmektir. İsrail, BM kararlarını hiçe sayarak saldırılarına devam etmesi bölgedeki acıları artırmıştır.

‘BUNLAR TERÖRDEN GELMİŞLERDİR’

– Filistin halkının intifada olan İsrail saldırılarına karşı hep yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Sınırları belli olmayan İsrail devleti, insanlığa karşı suç işlemeyi sayanların elinde terör aygıtına dönüşmüştü. Kendi başbakanlarını dahi öldürmekten çekinmeyecek kadar işi ileri götürmüşlerdir.

– Bir Yahudi başbakan bana öyle demiştir. “Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu.” Türkiye ziyaretinde bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bunları söylüyordu. Bunlar zaten terörden gelmişlerdir. Hepsi terör içerisinde yetişmiştir. Şu anki de aynı.

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