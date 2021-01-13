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ABD’den yeni hamle: Negatif sonuç isteyecekler

ABD 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelen neredeyse tüm yolculardan negatif corona virüsü testi istenecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:02, 13/01/2021
Haberler Dünya
ABD’den yeni hamle: Negatif sonuç isteyecekler

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı talimata göre ABD vatandaşları dahil ABD’ye havayoluyla giriş yapan tüm yolculardan en fazla üç gün içinde alınmış negatif corona virüsü testi ya da corona virüsü geçirip iyileştiğini gösterir belge istenecek.

Test zorunluluğu transit yolcular dışında iki yaşın üzerindeki tüm gelen yolcuları kapsıyor. CDC sıfır ya da sıfıra yakın test kapasitesi olan aralarında Karayipler’deki bazı devletlerin de bulunduğu ülkeleri bu kuralların dışında tutmayı değerlendirecek.