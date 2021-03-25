Ai Weiwei’nin 24 yıl önce çektiği kare kriz yarattı: Hong Kong’daki müze kaldırdı

Dünyaca ünlü Çinli çağdaş sanatçı Ai Weiwei, 1997’de çektiği bir fotoğrafla gündemde. Weiwei, Tiananmen Meydanı’nda çektiği fotoğrafta orta parmak hareketi yaparken görülüyor.

Sanatçının söz konusu fotoğrafı, Hong Kong’daki bir müzenin seçkisinden Pekin yanlısı politikacıların eseri ‘kaba ve saygısızca’ bulması üzerine çıkarıldı.

YENİ YASAYA AYKIRI İDDİASI



Hong Kong’un West Kowloon bölgesinde bulunan M+ Müzesi, fotoğrafın yıl sonunda gerçekleşecek açılışta yer almayacağını doğruladı. Fotoğraf müzenin internet sitesinden de kaldırıldı.

New People's Party üyesi Eunice Yung, fotoğrafın yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğini, Weiwei’nin yaptığı işaretin de komünist rejimin sembolü Tiananmen’e karşı olduğunu öne sürdü.

‘DİKTATÖRLÜĞÜN BİR PARÇASI OLACAK’



63 yaşındaki sanatçı, alınan karar üzerine bir açıklama yaptı. Ai Weiwei, “Tüm sanat eserleri, eğer bir değeri varsa, bazı sorular ve meydan okumalar doğurur. Otoriteye meydan okuma, sanatın ana değerlerinden biridir” dedi.

Kararın Hong Kong’un politik ve kültürel durumunu açıkça gösterdiğini belirten Ai Weiwei, “Atılan bu adım, Hong Kong’un evrensel değerlerden uzaklaşıp kimsenin ifade özgürlüğünün olmadığı diktatörlüğün bir parçası haline gelmesini sağlayacak” diye konuştu.