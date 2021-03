Banksy’nin corona kahramanları eserine rekor fiyat: 183 milyon TL’ye satıldı

Kimliğini gizli tutarak yaptığı sanat eserleriyle dünyayı şaşırtmaya devam eden İngiliz sanatçı Banksy’nin, sağlık çalışanları için yaptığı eser rekor kırdı.

Banksy’nin ‘Game Changer’ adını verdiği eser, Christie's Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı. 2.5 ile 3.5 milyon sterlin arası fiyata alıcı bulması beklenen eser, kıyasıya geçen açık artırma sonucunda 16.7 milyon sterline (183 milyon TL) satıldı.

Bu rakam, bir Banksy eseri için ödenen en yüksek rakam oldu. Daha önceki rekor, 2019’da Banksy'nin Avam Kamarası'nı şempanzelerle dolu bir şekilde tasvir ettiği eser ‘Devolved Parliament’ için ödenen 9.9 milyon sterlindi. Eserin satışından elde edilen gelir, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve sağlık alanında çalışmalar yürüten vakıflara gönderilecek.

‘UMARIM ORTAMI AYDINLATIR’



Banksy’nin söz konusu eseri İngiltere’nin Southampton Üniversitesi Hastanesi’nde ortaya çıkmıştı. Eserde Batman ve Superman gibi süper kahraman oyuncaklarını sepete bırakan bir çocuk, ağzında maskesi olan bir sağlık çalışanı figürüyle oynuyor.

Eserin yanına bir de not iliştiren Banksy, sağlık çalışanlarına hitaben, “Yaptığınız her şey için teşekkürler. Her ne kadar siyah beyaz olsa da, bu resmin ortamı aydınlatmasını umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

