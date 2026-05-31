Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’ı önceki gün Sözcü Televizyonu’nda ağırladık. Ben sordum o da her zamanki gibi kendisine has tarzı ile eğip bükmeden cevapladı. Programımız Türkiye’de gündem oldu; hem izlenme oranları hem de sosyal medyadaki etkisiyle zirve yaptı. Yorumlara bakınca Fenerbahçe taraftarının Aziz Başkan’ı özlediği aşikâr. Söylediği gibi sarı-lacivertliler için sadece bir başkan değil, bir lider. Öncelikle Başkan’ı çok formda gördüm. Londra’dan gelip, Trakya turuna çıktıktan sonra direkt Edirne’den gaz kesmeden kanalımıza giriş yaptığını ve Aziz Bey’in 73 yaşında olduğunu hatırlatalım. Buna rağmen iş ciddiyeti ve disiplini ön plandaydı, dosyaları hazırdı. Normalde danışmanları 1 saat kalmasını istese de Başkan, yayın akışını bozmadan 1.5 saat boyunca stüdyomuzdaydı. Çıkışta da yarım saate yakın sohbetimiz devam etti. BİR FİŞEK YAKSA ORTALIK ALEV ALIR Tecrübesine ve camianın gücüne fazlasıyla inanıyor. Bir işaret fişeği yaktığında ortalığın alev alacağından emin. Aziz Bey’in para problemi yaşamayacağını belirteyim. Sarı-lacivertli renklere gönül veren mega iş insanlarından da gerekli tüm desteği alacak. Öncelikle bu bilinsin. Söylediği gibi para işin en kolay kısmı. 100. yılda olduğu gibi kulübün kuruluşunun 120. yılında da tüm branşlarda şampiyonluk sözü verdi. BANA GÖRE HOCA AYKUT KOCAMAN Fenerbahçe kadrosunu yabana atmıyor, doğru takviyelerle şampiyonluğa uzanacaklarını düşünüyor. Popülist değil akılcı konuşuyor. İsim olarak yıldız birini değil de Sörloth gibi bir profili tercih ediyor. Uyum sorunu yaşamayacak, takıma ruh katacak, savaşçı isimler arıyor. Vedat Muriqi cepte. Belli ki daha iyisinin peşinde. Hoca konusuna gelince...… Bence gönlünde de aklında da tek bir isim var o da Aykut Kocaman. Peşin peşin yazayım bu benim izlenimim! Aziz Yıldırım seçilirse hocası Aykut Kocaman olacak. Gecenin bence en kritik cümlesi, “Öbür takımı fazla büyütmeyin” oldu. Galatasaray’la psikolojik savaşa erken girdi. Ankara’yla ilişkilerinin de iyi olacağını dile getirdi. 2010-11 şampiyonluğu polemiği nedeniyle davalık olduğu ve konuşmadığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için “Onunla da görüşürüz” dedikten sonra “2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’dir” cümlesini kurması tam bir Aziz Yıldırım raconuydu. Kısacası Aziz Yıldırım formda, kendinden emin ve seçilirse yine futbol dünyasında başrolün sahibi olacak gibi duruyor.