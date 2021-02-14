Almanya’da corona aşısı paniği büyüyor: 14 yaşlı daha öldü

Corona virüsü Almanya'da, aşıdan sonra da can almaya devam ediyor…

Pfizer/BioNTech veya Moderna'nın, mRNA tabanlı aşılarını kullanan ülkede, aşılanan 14 yaşlı daha yaşamını yitirdi.

Daha önce de, onlarca yaşlının aşıdan sonra can verdiği Almanya'ya, klasik yöntemle üretilen aşı daha yeni yeni gelmeye başladı. AstraZeneca çok az aşı gönderdi. Onlar da yavaş yavaş uygulamaya başlanacak.

AŞI OLDULAR, VİRÜS KAPTILAR

Köln'ün Ehrenfeld semtindeki singagogun Yaşlılar Yurdu'nda, ikinci doz aşılamanın 4 Şubat'ta yapıldığı açıklandı. Şu anda 62 yaşlıda daha corona virüsü tespit edildi. Ayrıca 58 çalışan ile 20 bakım personelinin test sonuçları da pozitif çıktı.

Aşağı Saksonya'nın Emstek Kasabası'nda da, 18 ve 19 Ocak'ta ikinci doz aşıyı alan 5 yaşlının daha öldüğü açıklandı. Ayrıca, 2 Şubat'ta yapılan testlerde 15 yaşlı ve üç bakıcıda da corona virüsü çıktı.

İkinci dozdan sonraki ölümler, kafa karıştırmaya devam ederken, tam korumanın ancak ikinci dozdan 14 veya 15 gün sonra olacağı savunuluyor.

Ancak, mRNA tabanlı aşılara yönelik soru işaretleri de bir türlü cevaplanamıyor. Geçen aylarda mRNA aşılarını öven Alman medyası ise, “Zaten tam koruma süresi dolmamıştı” iddiasını ortaya attılar.

VİRÜS, ALMANLAR'IN 300 BİN YILINI ÇALDI

Bu arada Robert Koch Enstitüsü, 2020 yılında corona virüsünden ölümlerin yıl olarak kaybını hesapladı. Virüs nedeniyle erken yaşlarda ölen yaklaşık 31 bin kişinin çoğunun erkek olduğu, tümünün erken ölüm nedeniyle 300.000 bin yıllık ömrün gittiği belirlendi.

Yani, bu kişiler corona olmasa toplam 300.000 bin yıl daha fazla yaşayacaktı. Corona vakaları ile ölen kadınlar, 8.1 yıl; erkekler ise 11 yıl kaybetti. Virüsten ölenlerin yüzde 60'ının erkek olduğu belirlendi.

Bu arada, kolon kanseri, akciğer kanseri, kalp ya da diğer hastalıklardan ölümlerin corona virüsüne bağlı ölümlerden daha fazla olduğu, ama corona virüsünün ön planda görülmesi nedeniyle bunların hiç de göz önüne gelmediğine vurgu yapıldı.

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