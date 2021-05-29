Almanya’da hızlı testle hızlı vurgun: Bir ayda 1 milyar euro

Almanya'da, 24 saat ya da 48 saat geçerli hızlı testlerde büyük vurgun yaşanmaya başlandı. Sadece doldurulan formlara dayanılarak yapılan her test karşılığında, bakanlık, devlet veya ilgili birimlerden kişi başı 12 ile 30 euro arasında para alınıyor. Bu sistemle, bazı kişiler bir anda milyoner oldu.

Yaklaşık 6 haftadır açık olan test merkezlerinden yüz binlerce ismin, para alınması için ilgili yerlere gönderildiği ve haksız yere milyonlarca euro ödeme yapıldığı saptandı.

DÖNERCİ, NARGİLECİ VE ÇADIR

Dönerci, berber, nargile bar, kafe, restoran, tuhafiyeci, şehir meydanlarına kurulan çadırlar gibi yerlerdeki test merkezlerinin, tanıdıklarının isimlerini haftada birkaç gün yazıp haksız kazançlar elde ettikleri belirleniyor.

Aralarında Türklerin de bulunduğu test merkezleriyle vurgunun boyutunun 1 milyar euroya yaklaştığı belirtilirken, birçok yerin ise yetkisiz ve tecrübesiz elemanlarla test yaptırdığı vurgulandı.

SADECE FORM DOLDURULUYOR

Alman Sosyal Güvenlik Birimi (BAS), sadece 15 Nisan ile 15 Mayıs arasında, bu kişilere 659 milyon euro, test kitlerine ise 275 milyon euro ödedi. Daha ödenmeyen ve her gün gelen on binlerce test faturası bulunuyor. Bu testlerde sahtekarlık ise çok kolay. Sadece bir form dolduruluyor, kişinin adı – soyadı yazılıyor. Sağlık kartı verilmiyor ve bununla test yapılıyor, sonra kişiye test sonucu veriliyor. Kişi de bununla berbere, alışverişe, kafeye gidiyor. O formlar, istenilen isimlere doldurulabileceği gibi, hiç bilinmeyen ya da olmayan birilerinin adına da test formu doldurulmuş oluyor.