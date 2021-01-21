Almanya’daki gurbetçiler Made in Germany’i yaşatıyor

Almanya’da kurdukları BioNTch ile corona aşısına ilk acil onayı olan Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den sonra, corona virüsü aşısı sürecine Türkler öncü oldu.

Aşının nakledildiği – 80 dereceye kadar koruyucu “kuru buzu” Türkler üretiyor ve tüm AB'ye aşı nakliyatı için satarken, bu kez daha koruyucu FFP2 maske zorunluluğu getirildi.

Toplu taşımada, birçok alışveriş merkezinde ve kamusal alanlarda, Almanya ile çeşitli AB ülkeleri tarafından mecbur kılınan FFP2 maskelerini de Türkler üretiyor. Made in Germany'ye adeta Türkler damga vuruyor.

MODERN TESİS, YÜKSEK TEKNOLOJİ

Berlin'in Reinicendorf semtinde, altın işlemeciliği fabrikası bulunun 41 yaşındaki Mardin kökenli, ikinci kuşak gurbetçi Matay Erdinç, 2.5 milyon euro'luk yatırımla ayda 2 milyon FFP2 maskesi üreten tesis açtı.

Eski fabrikasını maske üretimine çeviren Erdinç, Your Mask GmbH'yı kurdu. Maskeler, her aşamada son derece modern tesislerde, yüksek teknoloji ile üretiliyor.

Kardeşleri Robert ve Aday ile “eski maden işleme” tesisi bulunan Erdinç, şubat 2020'den itibaren, kaliteli ve koruyucu maske üretimine odaklandı.

AYDA 4 MİLYON MASKE

Şu anda ayda, üç tabakalı, yüksek korumalı 2 milyon maske üreten Erdinç kardeşlerin şirketi, modern bir matbaayı andırıyor. Bir yandan bezler dönüyor, diğer yandan usulüne uygun numaralanıyor, işaretleniyor, kesiliyor ve paketleniyor.

Şirketin başındaki Matay Erdinç, aylık üretimi şubatta 3 milyon, mayısta ise 4 milyona çıkarmayı planlıyor.

Maskeleri ise, büyük toptancılar, hastaneler, eczaneler satın alıyor. En küçük paketler 1000’lik fakat 5000 ve 10.000'lik olanlar da var. Tüm tesislerin ve yeni makinelerin Berlin'e özgü olduğunu söyleyen Erdinç, tek sorunlarının uzman personel bulmak olduğunu belirtiyor. Şu anda üretim tesislerinde günlük 30 ile 40 kişi çalışıyor.