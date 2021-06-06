Almanya’daki özel Türk bankası satıldı

Bir dönem Türkiye'de de iş yapan yatırımcı Mustafa Şahin'in bankayı kime sattığı bilinmiyor. Alınan bilgiye göre alıcı bir Türk şirketi değil. Bankanın satışı için yaklaşık 45 milyon Euro ödeneceği, Mustafa Şahin'in ise yıl sonuna kadar Yönetim Kurulu'nda kalmaya devam edeceği belirtildi.

2012'DE SATIN ALMIŞTI

Türkiye'de de, Euro menkul ve Euro kapital isimli şirketleri olan Mustafa Şahin, daha sonra Almanya'ya gitmiş ve EuroCity Bank AG'yi satın almıştı.

Bankanın çoğunluk hissesi, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2012'de satın alındı ve Alman Bankacılık Denetleme Kurumu –BaFin onayladı.

2012 temmuz sonunda ise bankanın adı EuroCity Bank AG oldu. Aynı yıl da bankanın merkezi Frankfurt'a taşındı. 2016 yılında Euro Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin satışı yoluyla EuroCity Bank AG’nin sermaye ve oy haklarının çoğunluğu Avusturyalı hissedarlara devredildi.

Faaliyetlerini tam lisans altında yürüten banka, 2017 yılı sonunda kurumsal ve ticari müşterilere odaklandı. Bu yeni düzenleme, Frankfurt şehir merkezinde bir şubenin açılmasıyla etkinleştirildi ve özel müşterilere hizmet vermeye başladı.