Artan corona vakaları sonrası 9 günlük tatil kararı

Rusya’da son zamanlarda artan Covid-19 vakalarından sonra Moskova yönetiminden acil tedbir kararları alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte corona virüsü vakalarında artış gözlendiğini işaret ederek 15 Haziran ile 19 Haziran arasında genel tatil ilan edildiğini bildirdi.

GENÇ VE ORTA YAŞTA VAKALAR ARTTI

Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti.

Kentte faaliyet gösteren firmaların en az yüzde 30’una uzaktan çalışma yöntemini tavsiye ettiklerini vurgulayan Sobyanin, aşı olan 65 yaş üstü kişilerin ve işçilerin de bu uygulamaya tabi tutulmasını istediklerini söyledi.

9 GÜN TATİL KARARI

Sobyanin, 15 Haziran’da başlayan genel tatil ile hafta sonu tatillerinin birleştirilmesi sonrası toplam tatil süresinin 9 gün olacağını ifade etti.

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