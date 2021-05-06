Aşı olana indirim kuponu verilince izdiham çıktı

Dünyanın birçok yerinde corona virüsü aşısına karşı ilgiyi artırmak için farklı kampanyalar ve avantajlar sağlanırken Sırbistan’da böyle bir kampanya ortalığı karıştırdı…

Sıbistan’ın başkenti Belgrad’dakİ Usce isimli AVM, tesis içerisinde corona virüsü aşısı olan ilk 100 kişiye 3.000 dinarlık (yaklaşık 240 TL) indirim çeki verileceğini duyurdu.

AVM yönetiminin bu açıklamasının ardından bu sabah AVM önünde adeta izdiham oldu. Hem corona virüsü aşısı olmak için hem de indirim kuponunu kapmak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Sabahın ilk saatlerinde kuyruk sırasına yaşlı bireyler girerken AVM içindeki uzun kuyrukta gençlerin de bir hayli istekli olması dikkat çekti.

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