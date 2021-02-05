Aşıda çarpıcı istatistik: Bu hızda giderse 7 yılda bitecek

Covid-19'a karşı geliştirilen Pfızer-BioNTech, Sinovac, Moderna, AstraZenaca aşıları dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Her aşı 2 doz halinde uygulanırken aşılar arasındaki dağıtımı ve fiyatı etkileyen en temel fark, depolama koşulları oldu.

Pfızer-BioNTech aşısının etkinliği sürdürmesi için eksi 70 derecede saklanması gerekirken, Moderna aşısının normal buzdolabı sıcaklığında 30 gün boyunca, eksi 20 derece sıcaklıkta ise 6 ay dayandığı duyuruldu. Sinovac ve AstraZeneca aşıları 2 ile 8 santigrat derecedeki buzdolaplarında bozulmadan saklanabiliyor.

HER GÜN 4.5 MİLYON DOZ YAPILIYOR



Aşılama devam ederken en fazla kişinin aşılandığı ülkelerin ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olduğu bildirildi. Dünya genelinde her gün yaklaşık 4 milyon 540 bin 345 aşı dozu vuruluyor. Bu hızla, dünya nüfusun yüzde 75’inin aşılanmasını yaklaşık 7 yıl süreceği bildirildi.

VAKA SAYISINI GEÇTİ



Dünya genelinde en çok aşı vurulan ABD’de, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısından daha fazla aşı dozu uygulandı. ABD'de 27 milyon 273 bin 890 vaka sayısı kaydedilirken, ülke genelinde 36 milyon 677 bin 487 aşı uygulandı.

İHA’nın aktardığına göre en fazla aşı yapılan eyaletler ise 3 milyon 984 bin 752 dozla California, 2 milyon 805 bin 359 dozla Texas ve 2 milyon 320 bin 966 dozla Florida oldu.

NÜFUSA ORANLA İSRAİL İLK SIRADA



Nüfusunu en fazla aşılayan ülke olan İsrail, vatandaşların yüzde 37.15'i aşıladı. 8 milyon doz Pfızer-BioNTech, 6 milyon doz Moderna aşısı satın alan Israil'in nüfusun yüzde 77’sine kadar yetecek aşıya sahip olduğu biliniyor. Ülkede 3 milyon 236 bin 859 kişi aşı vuruldu.

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