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Atina’da doktorlar sokağa çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da doktorlar ve sağlık personeli düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için grev yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 23/02/2021
HaberlerDünya
Atina’da doktorlar sokağa çıktı

Yunanistan'da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti. Başkent Atina’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, corona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen verilen düşük maaşları ve personel eksikliğini protesto etti.

Göstericiler, hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını ve geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmak için girişimde bulunmadığını ifade eden sağlık çalışanları, bakanlığı personeli corona virüsüne karşı korumak için yeterli önlem almamakla suçladı. Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl düzenlendi.

Yunanistan’da maaşları ortalama bin 100 euro olan ve devlet hastanesinde çalışan doktorlar, salgın nedeniyle fazla mesai yapmalarına rağmen düşük maaş aldıklarını belirtiyor.

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