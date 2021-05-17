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Avrupa İlaç Ajansı’ndan Pfizer-Biontech ile ilgili kritik karar

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech aşısının buzdolabında bir ay saklanabileceğini açıkladı. Aşının daha önce derin dondurucu koşullarından çıktıktan sonra normal bir buzdolabında onaylanmış saklama süresi 5 gündü.

Güncellenme: 23:08, 17/05/2021
HaberlerDünya
Avrupa İlaç Ajansı’ndan Pfizer-Biontech ile ilgili kritik karar

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) İnsan İlaçları Komitesi (CHMP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa Birliği’ndeki (AB) aşılama merkezlerinde aşının işlenmesini kolaylaştıracak onaylı saklama koşullarında değişiklik yapıldığı aktarıldı.

SÜRE 5 GÜNDÜ

Açıklamada, yapılan değişiklik ile açılmamış olan flakon serumlarının 2-8 derecede, yani derin dondurucu koşullarından çıktıktan sonra normal bir buzdolabında onaylanmış saklama süresinin 5 günden 31 güne uzatıldığı bildirildi.

Aşının depolanması ve taşınmasında artan esnekliğin AB üye devletlerinde aşı uygulamasının planlanması ve lojistiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

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ABD Avrupa Avrupa Birliği Corona
Yayınlanma Tarihi:22:57,