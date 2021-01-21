Ayasofya’da çıplak poz veren mankenden özür geldi

İki yıl önce Türkiye’ye gelerek İstanbul, Adıyaman ve Kapadokya’da çıplak pozlar veren Marisa Papen yeni bir açıklama yaptı.

O dönemde Eminönü ve Ayasofya’ya giderek burada çırılçıplak pozlar veren Papen yıllar sonra bu fotoğraflar hakkında konuştu.

Kişisel internet sitesinde açıklama yapan Papen, “Ben 2018 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğimde aşk ile doluydum ve birliktelik mesajı vermek istedim. Benim sanatım hep tartışma yaratıyor fakat bedenim eşitlik ve özgürlükten yana” diyen Papen, “Sanatsal ifadem yüzünden incittiğim insanlardan özür diliyorum” ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Daha önce Mısır ve Kudüs’te de benzer fotoğraflar çekerek büyük tepki toplayan Papen’in İstanbul’da çekilen fotoğraflarının sosyal medyada ve basında yer almasının ardından hakkında “hayasızca hareketlerde bulunmak” ve “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçlarından savcılık soruşturma başlatmıştı.

O dönemde yapılan açıklamada Papen’in kimlik bilgilerinin tespiti istenirken, ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 2020 yılının aralık ayında ise Papen hakkında 3 farklı suçtan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.