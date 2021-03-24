Berlusconi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor: Üç gündür hastanede

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. 84 yaşındaki Berlusconi’nin geçtiğimiz pazartesi günü Milano kenti yakınlarındaki San Raffaele Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Forza İtalya Partisi’nden yapılan açıklamada, Berlusconi’nin rutin kontrollerinin yapıldığı belirtilirken, “Tedavisi ve gözlemleme süreci tamamlandı. Yakında taburcu olacak” ifadeleri kullanıldı. Reuters’a konuşan partiye yakın bir kaynak ise “Berlusconi’nin biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı” dedi.

CORONA VİRÜSÜNÜ DE ATLATTI



Berlusconi ocak ayında kalbinde yaşadığı problem nedeniyle Monaco’da hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında da corona virüsüne yakalanan Berlusconi, “Hayatımın en tehlikeli meydan okuması” dediği hastalık sürecini hastanede tedavi gördükten sonra atlatmıştı.

2016’da büyük bir kalp ameliyatı geçiren Berlusconi, prostat kanseri de olmuştu.