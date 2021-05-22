Biden’dan İsrail-Filistin açıklaması: Tanıyana kadar barış yok

İsrail ve Filistin arasında 10 Mayıs’ta tırmanan gerilim sonrası 11 gün süren saldırıların ardından dün itibarıyla ateşkes ilan edildi. Dünya kamuoyunun olumlu karşıladığı bu gelişme sonrası gözler ABD’den gelecek açıklamalara çevrilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le görüşmesinden sonra Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen Biden, ateşkes kararının sevindirici olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Biden barışın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

‘NETANYAHU VERDİĞİ SÖZÜ TUTAR’



Bölgedeki ülkelere de mesaj gönderen Biden, “Şunu açıklığa kavuşturalım. Bölgede İsrail bağımsız bir devlet olarak tanınmadıkça barış olmayacak” dedi. “Ateşkesin sürmesi için dua ediyorum” diyen Biden, “Bibi Netanyahu’dan bunun için söz aldım. Bana verdiği sözleri her zaman tutmuştur” ifadelerini kullandı.

232 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Gazze'de sağlık yetkilileri çatışmaların başladığı günden bu yana 65'i çocuk 232 Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri hava saldırılarında 1900'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.