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Biden’ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdiği İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde dik çöktüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:28, 05/07/2021
HaberlerDünya
Biden’ın diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in 28 Haziran Pazartesi günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği anlardan yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğrafta Biden’ın, Cumhurbaşkanı Rivlin’in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Rivka Ravitz’in önünde dik çöktüğü görüldü. Ravitz’in ise o anlarda şaşkınlığını gizleyemediği objektife yansıdı.

Dikkat çeken o anlar sosyal medyanın da gündemine otururken, kısa sürede yayılarak viral oldu. İsrail basını Rivlin’in Biden’a 45 yaşındaki Ravitz’in 12 çocuk annesi olduğunu söylediğini ve bunun üzerine Biden’ın Ravitz’in önünde diz çöktüğünü belirtti.
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