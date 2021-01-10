Bitirme tezi çalıntı çıkan bakan istifa etti

Avusturya’da bitirme tezinde “intihal” yaptığı öne sürülen Çalışma Bakanı Christine Aschbacher istifa etti. Üniversite bitirme, master ya da doktora tezlerinde yaşanan intihal başka bilim insanlarının eserlerine atıfta bulunmama, o kişilerin isimlerini ve eserlerini tam vermeme gibi suçlamalar olabiliyor.

ALMANCA HATALARI VE SAÇMALIK DOLU

37 yaşındaki Avusturya Halk Partili bakan Aschbacher‘in, 2006'da Viyana Üniversitesi'nde yazdığı diploma tezinin bazı bölümlerinin başkalarından alıntı olduğunu yazan intihal araştırmacısı Stefan Weber, ayrıca tezin Almanca hataları ve saçmalıklarla dolu olduğunu vurguladı.

Konu medyada bir anda gündem oldu. Avusturyalı bakan, önce medyayı ve kendisine iddiaları yöneltenleri, “önyargılı olmakla” suçladı ama ardından Cumartesi günü istifasını açıkladı.

Yüksek okulu bitiren ve sadece diploma tezinin bir bölümünde “yaptığı alıntılara kaynakça göstermeyen” bayan bakanın istifasının ardından Başbakan Kurz bir açıklama yaptı.

Kurz, Aschbacher'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yerine gelecek kişinin de aynı özveriyle çalışacağından emin olduğunu söyledi.