BM Genel Sekreteri’nin daveti KKTC liderine ulaştı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Ersin Tatar ile iletişimde olduğu belirtildi.

Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştığını belirtti.

OLUMLU YANIT 1 MART’TA ULAŞACAK

Yazılı açıklamada, toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu kaydeden Doğruyol, Tatar'ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü ulaştıracağını ifade etti.