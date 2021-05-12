Bölgede gerilim tırmanıyor: Filistin’de ölü sayısı artıyor, Trump’tan çirkin sözler

Kudüs’teki bazı Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasının ardından başlayan çatışmaların devamı olarak dün Filistin’den Kudüs yakınlarına roket saldırısı düzenledi. İsrail buna misilleme olarak Gazze’ye hava saldırıları başlattı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Hafta sonu başlayan çatışmalar Filistinli militanların roket saldırısına İsrail’in hava saldırısı ile karşılık vermeleriyle aniden tırmandı. Ayrıca İsrail’in 1967’deki Arap-İsrail savaşında Doğu Kudüs’ün işgalini “Kudüs Günü” olarak kutlamaya başlaması da bölgedeki şiddeti körükledi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları bu sabaha kadar devam ederken sorti sayısı birkaç yüzü buldu. Hamas ve diğer Filistinliler ise İsrail’in Beerşeba ve Tel Aviv kentlerine roket saldırıları düzenlediler.

Hava saldırıları nedeniyle Gazze’de çok katlı bir apartman yıkılırken, diğer bir binaysa ağır hasar aldı.

“HAMAS’IN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ ÖLDÜ”

İsrail bu sabahki hava saldırılarında Hamas’ın üst düzey istihbarat yetkililerinin hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in açıklamasına göre, hava saldırılarındaki diğer hedeflerse roket fırlatma alanları, Hamas’ın ofisleri ve Hamas liderlerinin evleriydi.

Hamas’ın roket saldırılarındaysa, Arapların ve İsraillilerin beraber yaşadıkları Lod kentinde bir araca roketin isabet etmesiyle iki İsrailli hayatını kaybetti.

Çatışmalar İsrail ve Hamas arasında Gazze’de 2014’te yaşanan savaştan beri en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti ve uluslararası kamuoyunda çatışmaların kontrolden çıkabileceği endişesini yarattı.

TRUMP’TAN ÇİRKİN PAYLAŞIM

İsrail’in Filistin halkına karşı yıllardır uyguladığı şiddet ve zulüm artarak devam ederken ABD’nin eski başkanı Donald Trump, şiddeti körükleyecek mesajlar paylaştı.

Trump, ABD’nin her zaman İsrail’in kendini savunma hakkını kuvvetle destekleyeceğini söylerken, “Ben görevdeyken barış başkanı olarak biliniyordum çünkü ABD İsrail’in yanındaydı ve eğer İsrail’e saldırılırsa bunun karşılığı olacağı biliniyordu. Biden yönetimi ile birlikte dünya daha şiddet dolu ve daha dengesiz bir yer oldu. Bunun sebebi de Biden’ın zayıflığı ve İsrail’e destek vermemesi” ifadesini kullandı.

Trump, “Amerika her zaman İsrail’in yanında olmalı ve Filistinlilerin şiddeti, terörü ve roket saldırılarını bitirmesini sağlamalı. Demokratların halen İsrail korkunç bir saldırı altındayken ABD karşıtı temsilciler İlhan Omar ve diğerlerinin yanında olması inanılır gibi değil” dedi.

DÜNYA’DAN TEPKİ YAĞIYOR

Birleşmiş Milletler’in Orta Doğu barış elçisi Tos Wennesland, Twitter üzerinden, “Saldırılara derhal son verin. Olaylar tam teşekküllü bir savaşa yaklaşıyor. İki tarafın liderleri de gerilimin azaltılması için sorumluluk almak zorunda” dedi.

Türkiye saldırıları kınarken Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, “Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur” denilmişti.

İSRAİL’DE OHAL KARARI

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze’ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin’e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail’in Lod kentinde ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu’dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. “Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar” diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, “Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi” dedi.

Lod’da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya’da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği ‘Kristal Gece’ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akkadaki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı.

İsrail’in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

ENERJİ TESİSİNE ROKET İSABET ETTİ

Gazze Şeridi’nden İsrail’in Aşkelon kentine atılan roketlerin enerji tesisine isabet etti. Roketin isabet etmesi sonucu tesiste yangın çıktı. Gazze şeridinden Aşkelon ve Aşdod’a atılan roketler sonucu 2 İsrailli hayatını kaybederken, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Diğer yandan İsrail Gazze’den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki tüm uçuşları durdurdu. İsrail işgali altındaki Hayfa Bölgesi’nde bulunan Umm al-Fahm’de Filistinliler ayaklandı.

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