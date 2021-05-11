Erdoğan’dan Filistin mesaisi: Yoğun görüşme trafiği sürüyor

Yıllardır Filistin halkına baskı ve şiddet uygulayan İsrail son günlerde bölgede yaşayanlara çok sert müdahale edip, adeta savaş açınca uluslararası kamuoyu büyük tepki gösterdi…

Birçok ülke İsrail’in bu hamlelerine çok sert yanıt verirken bu ülkeler arasında öncü olan ülkelerden biri de Türkiye oldu… Ankara, hem uluslararası kuruluşlarla iletişim kurarken hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülkenin liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonundan beri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüşerek İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonla görüştü. Bu görüşmede de İsrail’in bölge halkına ve sivillere uyguladığı şiddet görüşüldü.

ANKARA TAM SAHA PRES YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki diğer ülke liderleri ile görüşmelerinin yanı sıra Ankara da uluslararası arenada İsrail’in bu sert ve orantısız şiddetine diplomatik yollarla çözüm bulmaya girişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bölgedeki ülkelerle iletişim halinde olduğu belirtilirken, bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail’in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir” ifadesi kullanıldı.

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