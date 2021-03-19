Boris Johnson Oxford-AstraZeneca aşısının ilk dozunu oldu

Avusturya ve İtalya’da aşı yapıldıktan sonra yaşanan ölümler sonrası birçok Avrupa ülkesinde COVID-19 virüsüne karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca’nın kullanımı durduruldu.

Kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olduğu gerekçesiyle aralarında Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İtalya, İrlanda, Bulgaristan, Norveç, İzlanda, Romanya, İspanya, Slovenya ve Danimarkanın bulunduğu ülkeler aşılamayı askıya aldı.

İLK DOZU OLDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca’nın corona virüsü (COVID-19) aşısının ilk dozunu aldığı bildirildi. Johnson, Oxford-AstraZeneca aşısını vurulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“İLK DOZU YENİ OLDUM, HADİ BİTİRELİM ŞU İŞİ”

İngiltere Başbakanı Johnson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk Oxford- AstraZeneca aşının ilk dozunu yeni oldum. Aşıyı geliştiren bilim insanlarına, NHS personeline ve gönüllülere teşekkür ederiz. Aşıyı olmak, çok özlediğimiz hayatlara geri dönmek için yapabileceğimiz en iyi şeydir. Hadi bitirelim şu işi” ifadelerine yer verdi.

“OXFORD AŞISI GÜVENİLİR” DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) da Oxford-AstraZeneca’nın COVID-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken İngiltere Başbakanı Johnson, “Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Kovid-19’a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli.” ifadelerine yer vermişti.

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