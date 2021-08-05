Çevre için plastik şişedeki su, musluk suyundan 3 bin 500 kat daha zararlı

İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan yeni bir araştırmada, çevre için, plastik şişedeki suyun, musluktan akan suya kıyasla 3 bin 500 kat daha zararlı olduğu belirlendi. Buna göre, plastik şişe üretmek için bile, suyun taşıyabildiğinden üç kat daha fazla su kullanılıyor.

SOZCU.COM.TR

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Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, çevre için plastik şişedeki suyun musluk suya oranla 3 bin 500 kat daha zararlı olduğunu ortaya koydu. Barcelona’da yapılan araştırmada bir öğenin tüm ömrü boyunca çevresel etkisini tahmin eden “yaşam döngüsü değerlendirmesi” adı verilen formül kullanılırken, ürünün üretim süreci, imalatı, nakliyesi, dağıtımı, kullanımı ve yok olma süreçleri rapor edildi.

Hayvan neslinin tükenmesine neden olabilir

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü, tüm şehrin musluk suyu içmesine kıyasla plastik şişelerin ekosistem üzerinde bin 400 kat, çevreye ise 3 bin 500 kat daha zararlı olduğunu aktardı. Araştırmada ayrıca, plastik şişe üretiminde harcanan su miktarının, şişenin taşıyacağı sudan üç kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Barcelona’daki herkesin şişelenmiş suya geçmesi durumunda, bütün sürecin 70 milyon euro’dan fazlaya mal olacağı ve çevresel nedenlerle her yıl ortalama 1,43 hayvan türünün kaybına yol açacağı tespit edildi.

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