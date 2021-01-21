Çin’de maden faciası… ’15 güne ihtiyaç var’

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak'ta patlama meydana gelmişti. Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kalmıştı.

Madenciler, 17 Ocak'ta arama-kurtarma ekiplerinin açtığı kuyudan hayatta olduklarına dair not yollamış, madenin 5'inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6'ncı orta bölümünde ise 1 madencinin olduğu öğrenilmişti. Diğer 10 madencinin sağlık durumu ve nerde oldukları ise bilinmiyor.

MADENCİLERİ KURTARMAK İÇİN KRİTİK 15 GÜN

Ekiplerin mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmaları 11 gündür aralıksız şekilde devam ederken, kafa travması geçiren ve komaya giren 1 madencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yetkililer, madencileri kurtarmak amacı ile açılan kuyuda yaşanan tıkanıklık nedeni ile madencileri kurtarmak için 15 güne daha ihtiyaç olduğunu belirtti.

Qixia'da bulunan Yantai kenti Propaganda Departmanı Başkan Yardımcısı Gong Haitao düzenlediği basın toplantısında, madencileri kurtarmak amacı ile açılan kuyuda engelleri aşmak için en az 15 gün daha gerekebileceğini bildirdi.

“CİDDİ BİR TIKANMA YAŞANIYOR”

Yetkililer, 350 metre derinlikte “ciddi bir tıkanma” yaşandığını ve tıkanmanın yaklaşık 100 metre kalınlıkta ve 70 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Kurtarma operasyonunda 600 kişi görev alırken, olay yerinde 25 ambulans hazır bekletiliyor.

Çin madenleri dünyada en fazla can kaybının yaşandığı madenler arasında yer alıyor. Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz sene Çin'de madenlerde meydana gelen kazalar nedeni ile 573 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. (İHA)

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