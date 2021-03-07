Corona virüsü yasakları bitti, aylar sonra ilk konser

Amsterdam’da tekno ve dans müziği tutkunları dün gece Ziggo Dome isimli gece kulübüne giderek aylar sonra eğlendi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinlikte sınırlı sayıda katılımcı yer aldı. 17.000 kişi kapasiteli konser alanına 1.300 biletli seyirci alındı.

Müzik ve dans meraklıları sevdikleri şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek dans ederek aylar sonra ülkedeki ilk konserin tadını çıkardı.

Hollandalı DJ’ler Sam Feldt, Sunnery James & Ryan Marciano ve diğer müzisyenlerin katıldığı konserde katılımcıların bütün hareketleri takip altına alındı. Biletli seyircilere hareketlerini takip eden kolyeler ve aparatlar verildi. Bu sayede sosyal mesafe kurallarına uyulabildi.



Bütün seyircilerin etkinlikten 48 saat öncesinde corona virüsü testi yaptırması ve negatif sonucunu göstermeleri istenirken, konserden 5 gün sonra tekrar test yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu.

KADEMELİ NORMALLEŞME

Organizatör Tim Boersma, “Umarım bugün yaşananlar ince hesaplar yapılarak açılmanın önünü açabilir. Şu anki önlemler çok genel fakat Ziggo Dome gibi geniş alana sahip mekanlara sınırlı sayıda seyirci almak daha güvenli” dedi.

Dans festivalinin hükümetin desteğiyle yapıldığı kaydedildi. Geçen haftadan beri kademeli olarak normale dönen Hollanda’da Ekim ayının ortasından beri bütün bar ve lokantalar kapalı ve son 6 haftadır gece 21:00’den 04:30’a kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor.