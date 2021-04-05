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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani görüştü.

Güncellenme: 22:25, 05/04/2021
HaberlerDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Erdoğan, mesajında, “Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldık ve bölgesel meseleleri değerlendirdik” dedi.

KOSOVA’NIN YENİ CUMHURBAŞKANINI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görülmesi gerçekleştirerek, kendisini tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani’ye Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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