Dışişleri Bakanlığı’ndan Filistin’e yönelik saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı hava saldırılarına yönelik açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Aynı açıklamada, İsrail’in bölgede yaşananların bu noktaya ulaşmasında baş sorumlu olduğu vurgulanırken, “İsrail’in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır” ifadesi yer aldı.

Açıklamada aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mevkidaşlarıyla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiği de belirtildi.