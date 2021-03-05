DSÖ Gine’ye komşu 6 ülkeyi uyardı: Ebola salgını riski çok yüksek

Dünya Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsüyle boğuşurken, farklı salgın hastalık riskleri de bertaraf edilebilmiş değil. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine’de ortaya çıkan Ebola salgınına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

DSÖ’nün Gine temsilcisi Georges Alfred Ki-Zerbo, düzenlediği basın toplantısında ülkede 18 vaka tespit edildiğini, bu vakalardan dördünün ölümle sonuçlandığını aktardı. 2013-2016’da yeniden patlak veren ve Batı Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı Gine’de halihazırda 1604 kişi aşılandı.

‘TAM HAZIR DEĞİLLER’



Uzmanlar, Gine’nin komşularının tehlike altında olduğunu duyururken, potansiyel bir salgına ya da aşılama kampanyasına hazır olmadıklarını belirtti. Riskli ülkeler arasında, Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Liberya ve Gine-Bissau gösterildi.

DSÖ Bölgesel Acil Durum Direktörü Abdou Salam Gueye, “Yaptığımız durum değerlendirmesinde, iki ülkenin hiç hazır olmadığını, bir ülkenin sınırda olduğunu ve üç ülkenin az çok hazır olduğunu tespit ettik. Ancak komşu ülkeler, sınır kontrolü ve salgını kontrol altına alabilmek için koordinasyon konusunda anlaştılar” dedi.

AŞILARI CORONA ŞARTLARINDA



Kusma, ishal ve yüksek ateş gibi şikayetlere neden olan Ebola, corona virüsünde olduğu gibi zahmetli bir aşı tedarik zincirine sahip. Ebola aşılarının da bazı corona aşılarında olduğu gibi çok soğuk saklama koşullarıyla taşınması gerekiyor.