DSÖ: Vaka sayısı yüzde 9 oranında arttı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü salgını ile ilgili güncel açıklama geldi.

Açıklamayı DSÖ Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge düzenlediği sanal basın toplantısında gerçekleştirdi.

Kluge, “Geçtiğimiz hafta, Avrupa'daki corona virüsü vaka sayıları yüzde 9 oranında arttı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor” dedi.

Özellikle Orta ve Doğu Avrupa’da artış olduğuna dikkat çeken Kluge, “Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor” ifadesini kullandı.