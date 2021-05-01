Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DSÖ’den Moderna aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, Moderna'nın corona virüsü aşısına acil kullanım onayı verdiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:20, 01/05/2021
HaberlerDünya
DSÖ’den Moderna aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, “DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi” ifadelerini kaydetti. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu. DSÖ onayı, ülkelerin Covid-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak tanıyor.

Aşı, DSÖ’nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli ara önerilerinde aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

Moderna’ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 18 Aralık 2020’de acil kullanım izni çıktı. 6 Ocak 2021’de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni verildi.

İlginizi ÇekebilirModerna'nın corona aşısında bir yan etki dahaModerna'nın corona aşısında bir yan etki daha
ABD Avrupa Avrupa Birliği Corona Dünya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:19,