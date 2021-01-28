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Dünya Sağlık Örgütü’nden umut verici açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yaparak mücadelenin devam ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:18, 28/01/2021
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü’nden umut verici açıklama

Dünya çapında 100 milyondan fazla insana bulaşan ve mutasyona uğrayarak bilim insanlarını daha da zorlayan corona virüsü ile ilgili kritik bir açıklama Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi…

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’la mücadele eden ekibinin liderlerinden Maria Van Kerkhove açıklamalarda bulundu. Van Kerkhove, günlük ölüm sayısının ilk defa 18 bin seviyesinin üzerine çıktığını açıklayarak mutasyona uğramış virüsün de dünya genelinde yayıldığını söyledi.

Van Kerkhove, “Virüsün mutasyona uğraması yenilgi anlamına gelmiyor. Bu savaşı kaybettiğimiz anlamına mı geliyor? Hayır. Biz hayatımızın savaşını veriyoruz. Şunu iyice netleştirmemiz gerekiyor ki biz birbirimizle savaşmamalıyız, virüsle ve mutasyona uğramış haliyle savaştığımızdan emin olmalıyız. Bu virüsü alt edebiliriz ve bu virüsü yeneceğiz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:08:14,