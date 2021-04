Dünyanın zirvesinde corona alarmı: Everest Dağı’nda ilk vaka

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, aradan geçen sürede dünya tarihinin en büyük krizlerinden birine dönüştü. Worldometers’ın verilerine göre 145 milyon insana bulaşan ve 3 milyondan fazla can kaybına yol açan corona virüsü salgınında bir ilk daha yaşandı.

Corona virüsü dünyanın en yüksek noktasını da fethetti. 8 bin 849 metreyle dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness corona virüsüne yakalandı. Everest Dağı kampında test uygulanan Ness, sonucun pozitif çıkmasının ardından helikopterle Kathmandu’ya götürüldü. Ness burada hastanede tedavi altına alındı.

Associated Press’e konuşan Ness, 15 Nisan’da yapılan testlerde pozitif olduğunu öğrendiğini, son olarak dün test yapıldığını ve negatif çıktığını anlattı. Ness an itibarıyla Nepal’de yerel bir ailenin yanında kaldığını söyledi.

KAMPTA YÜZLERCE KİŞİ VAR



Avusturyalı tur rehberi Lukas Furtenbach, Ness’in virüse yakalanmasıyla oluşan tehlikeye dikkat çekti. Ness’in o dönem bulunduğu kampta yüzlerce dağcı, rehber ve gönüllünün olduğunu belirten Furtenbach, bu kişilerin de virüse yakalanmış olabileceğini vurguladı.

Furtenbach, gerekli önlemlerin alınarak sağlık kontrolünden geçirilmeyenlerin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini aktardı.

‘TOPLU TESTLER YAPILMALI’



18 kişilik bir dağcı ekibinin başında olan Furtenbach, Mayıs ayındaki uygun hava şartları öncesi kampta yayılacak olası bir salgının tırmanış sezonunun sonu anlamına geleceğini söylerken, “Bir an önce kampta toplu testlerin yapılmasına ihtiyacımız var. Herkesin test olup, tüm takımların izole edilmesi gerekiyor. Bu şu an yapılmazsa her şey için çok geç olabilir” dedi.