Endonezya’da Sinovac aşısı olan yüzlerce sağlık personeli corona virüsüne yakalandı

Kudus bölgesi sağlık biriminin başında bulunan Badai Ismoyo, doktor ve sağlık görevlilerinin çoğunun asemptomatik olduğunu ve kendilerini evde karantinaya aldıklarını, onlarcasının yüksek ateş ve oksijen satürasyonunda düşüş nedeniyle hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Kudus bölgesi corona virüsünün daha bulaşıcı Delta mutasyonu kaynaklı olduğu düşünülen yerel vaka artışlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 5.000 sağlık çalışanına sahip olan bölgede hastanelerin doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Aşılamada öncelikli verilen Endonezyalı sağlık çalışanları Ocak ayından itibaren aşılanmışlardı. Endonezya’nın tabipler birliği sağlık çalışanlarının neredeyse tamamına Sinovac tarafından geliştirilen aşısının uygulandığını açıkladı.

PROTOKOLLER UYGULANMIYOR



Sinovac ve diğer aşıların Delta gibi corona virüsünün daha bulaşıcı mutasyonlarına karşı ne denli etkili olduğuna dair yayınlanmış geniş kapsamlı çalışmalar bulunmuyor.

Ülkede salgına dair verileri derleyen araştırma grubu LaporCOVID-19 tarafından yapılan değerlendirmede son enfeksiyon dalgasının ardından sağlık çalışanlarında yorgunluk görüldüğünü ve korunma protokollerini eskisi kadar takip etmediklerine dair buluntular olduğunu da belirtti.