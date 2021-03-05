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Erdoğan, Merkel’e turizm için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı video konferans görüşmesinde, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 23:19, 05/03/2021
HaberlerDünya
Erdoğan, Merkel’e turizm için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini, kademeli ve kontrollü normalleşme sürecini başlattıklarını, aşılama programını da hızla sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söylediği belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:23:14,