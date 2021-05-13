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Eski güzellik kraliçesi isyancı oldu

32 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, Myanmar'ın askeri darbesine karşı silaha sarıldı. Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar'ı Tayland'daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:04, 13/05/2021
HaberlerDünya
Eski güzellik kraliçesi isyancı oldu

Myanmar güzellik kraliçesi Htar Htet Htet, ülkenin askeri cuntasına karşı savaşırken bu uğurda hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyleyerek tüfekle çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.

Miss Grand International yarışmasının kraliçesi Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti; ancak şimdi ülkesi için silaha sarıldı.

Eski güzel, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı.

32 yaşındaki eski güzel ve aynı zamanda jimnastik hocası, Facebook sayfasında siyah savaş kıyafetleri giymiş ve silahlanmış olduğu bir resim yayınladı. Fotoğrafla beraber de şu satırlara yer verdi:

“Karşı koymanın zamanı geldi. Devrimin başarılı olması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Elimden geldiğince karşı koyacağım. Her şeyden vazgeçmeye hazırım. Hayatımla ödemeye bile hazırım.”

Htar Htet Htet, Myanmar’ı Tayland’daki 2013 güzellik yarışmasında temsil etmişti.

Ordunun 1 Şubat’ta sivil lider Aung San Suu Kyi’yi devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar’ın ekonomisi felç oldu ve ülke kaos içinde. Demokrasiye dönüş olması için Yangon’da toplanan kalabalıklar hayatlarını riske atarak tepkilerini gösteriyorlar.

Genç manken, “Karşı koyma zamanı geldi” dedi.

Güvenlik güçleri, patlama ve kundaklama saldırılarının arkasında olduğundan şüphelenilen 39 kişiyi tutukladı.

Güvenlik güçleri, ayrıca 48 el yapımı mayın, fünye ve birtakım raporlara da el koydu. Doğudaki Kayah Eyaleti'nde de zanlılar bir isyancı grupla askeri eğitime katılmaya çalıştıkları için tutuklandı. Tutuklananlar arasında tanınmış aktör Khant Sithu’nun bir aile üyesi olduğu da söyleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:10,