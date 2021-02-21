Filipinler’de büyük panik! 50 binden fazla insan tahliye edildi

Filipinler’i yılın ilk fırtınası olan Dujuan'ın yarın vurması beklenirken, yaklaşan fırtına neden ile ülkenin güney ve orta kesimlerindeki birçok şehir sular altında kaldı. Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte ve Dinagat Adaları'nda bulunan 51 binden fazla kişinin meydana gelen seller nedeni ile tahliye edildiği aktarıldı.

25 KİLOMETRE HIZLA KUZEYBATIYA İLERLİYOR

Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatle 19.00’dan itibaren Dujuan’ın Filipinler’in güneyinde yer alan Surigao del Norte eyaletindeki Surigao kentinin 275 kilometre doğusunda olduğu bildirildi. Büro, Dujuan'ın saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerlediğini açıkladı.

SEL VE HEYELAN UYARISI YAPILDI



Büro, “Dujuan’ın önümüzdeki 12 saat içinde gücünü koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak, karaya çıkmadan önce tropik bir depresyona dönüşme ihtimali henüz göz ardı edilmedi” ifadelerini kullanarak, şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Büro, riskli bölgelerde aşırı yağışların ani sellere ve heyelanlara neden olabileceğini aktardı.

Büro, Dujuan’ın güney Luzon Adası'nı, Filipinler'in orta kesimini ve güneyde yer alan Mindanao bölgesini etkilemesini beklendiğini açıkladı.

Filipinler'de her yıl Haziran-Aralık ayları arasında tayfunlar ve tropikal fırtınalar meydana gelirken, yüzlerce kişi tayfunlar ve fırtınalar nedeni ile hayatını kaybediyor.