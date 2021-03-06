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Filistin’de kritik karar! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Filistin'de Ramallah'ın corona virüsü nedeniyle sıkı tecrit altına alınmasının kararlaştırılması üzerine kent bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:26, 06/03/2021
HaberlerDünya
Filistin’de kritik karar! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinin corona virüsü vakalarında yaşanan artış nedeniyle sıkı tecrit altına alınmasına karar verdi. Söz konusu karar kapsamında kent, bir hafta süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bu akşamdan itibaren 14 Mart'a kadar uygulanacak tecrit kararı, kamusal hayatın yanı sıra birçok ticari faaliyeti de kapsıyor. Market ve bakkalların, pazar ve perşembe günleri gündüz saatlerinde açılabilecekleri, fırın ve eczanelerin ise karardan muaf olacağı kaydedildi.

Ramallah'ta yaklaşık bir aydır günlük vaka sayısı ve hastaneye yatış oranı yüksek düzeyde seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, ülkede son 24 saatte 2 bin 11 vaka tespit edildiğini ve 19 kişinin virüs hayatını kaybettiğini bildirdi.

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